Наиль Якупов: В последние годы я чувствовал давление, сейчас все успокоилось
Форвард «Сент-Луиса»
Наиль Якупов считает, что в новой команде он сможет освободиться от давления,
которое испытывал в «Эдмонтоне».
«В последние годы я чувствовал давление. Сейчас все успокоилось. Я рад, что я здесь. Скучаю по своей семье. Давно их не видел, но мы это исправим. В первый день все сделать невозможно. Мне нужно будет немного времени, чтобы завоевать доверие.
Я постараюсь играть на скорость, бросать, создавать голевые моменты, открываться, играть на добивании. Я воспользуюсь всеми своими хорошим качествами», – приводит слова Якупова официальный сайт НХЛ.
Напомним, за четыре сезона в «Эдмонтоне» 23-летний форвард набрал 111 (50+61) очков в 252 матчах при показателе полезности «–88» и 102 минутах штрафа.
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