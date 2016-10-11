СКА – «Динамо» Мн. Штраф Хафизуллина отменен
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ пересмотрел решение по штрафу (5+20 минут) защитника СКА Динара Хафизуллина, полученному в матче против минского «Динамо» (6:2).
- На основании представленных материалов СДК принял решение отменить наложенное на защитника ХК СКА Динара Хафизуллина наказание по Правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – сообщает официальный сайт КХЛ.
Напомним, СКА победил минское «Динамо» в Петербурге со счетом 6:2.
В составе армейцев шайбы забросили Александр Хохлачев, Вячеслав Войнов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Илья Каблуков и Вадим Шипачев, у минчан отличились Никита Устиненко и Илья Шинкевич.
Следующий матч СКА проведет дома 13 октября против рижского «Динамо», белорусский клуб в этот же день сыграет в Москве с ЦСКА.
После 20 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 48 очков, команда Крэйга Вудкрофта, проведя на одну игру меньше, занимает пятую строчку с 32 очками.
Матч
СКА - Динамо Мн - 6:2 (4:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Хохлачёв (Белов, Дергачёв), 2:44 (1:0). Войнов (Ковальчук), 8:54 (2:0 - бол.). Гусев (Шипачёв, Хафизуллин), 12:28 (3:0 - бол.). Дадонов (Гусев, Чудинов), 19:17 (4:0). Каблуков (Рыков), 24:10 (5:0). Устиненко (Комаров, Дрозд), 26:03 (5:1). Шинкевич (Степанов, Кулаков), 58:13 (5:2). Шипачёв (Гусев), 59:50 (6:2).
Место и дата
10 октября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция