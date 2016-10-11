Владимир Путин: Может быть, стоит выделить спортсменов с хроническими заболеваниями в отдельную категорию
Президент РФ Владимир Путин поделился своим мнением о проблеме
допинга в спорте. Также он предположил, что спортсмены с хроническими
заболеваниями должны соревноваться отдельно от остальных.
«Спорт должен быть вне
допинга. Но мы должны быть уверены в том, как ведется работа в этой сфере,
когда и кого проверяют, каковы результаты проверок, что сделано по их
результатам.
Мы видим, сколько разрешений по медицинским показателям получают
некоторые спортсмены. Надо понять, что с этим сделать. Ведь мы можем
столкнуться с тем, что все рекорды будут за спортсменами, страдающими
хроническими заболеваниями. Может, их выделять в отдельную категорию, отдельно
считать их очки и секунды. У меня нет ответа, но над этим нужно подумать», -
цитирует Путина «СЭ».
Напомним, ранее группа
хакеров Fancy Bears сообщила, что ряд спортсменов
получают от WADA разрешение
на применение лекарств, содержащих запрещенные вещества. Среди них теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена
Делле Донн и гимнастка Симона Байлз.