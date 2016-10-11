Владимир Путин: Может быть, стоит выделить спортсменов с хроническими заболеваниями в отдельную категорию

Президент РФ Владимир Путин поделился своим мнением о проблеме допинга в спорте. Также он предположил, что спортсмены с хроническими заболеваниями должны соревноваться отдельно от остальных.

«Спорт должен быть вне допинга. Но мы должны быть уверены в том, как ведется работа в этой сфере, когда и кого проверяют, каковы результаты проверок, что сделано по их результатам.

Мы видим, сколько разрешений по медицинским показателям получают некоторые спортсмены. Надо понять, что с этим сделать. Ведь мы можем столкнуться с тем, что все рекорды будут за спортсменами, страдающими хроническими заболеваниями. Может, их выделять в отдельную категорию, отдельно считать их очки и секунды. У меня нет ответа, но над этим нужно подумать», - цитирует Путина «СЭ».

Напомним, ранее группа хакеров Fancy Bears сообщила, что ряд спортсменов получают от WADA разрешение на применение лекарств, содержащих запрещенные вещества. Среди них теннисистки Серена и Винус Уильямс, баскетболистка Елена Делле Донн и гимнастка Симона Байлз.