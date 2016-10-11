Карпин сделал предложение учительнице из Эстонии
Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин планирует женится на учительнице Пяхклимяэской гимназии (Нарва, Эстония) Дарье Гордеевой. Об этом сообщает издание Delfi.
«Я, конечно, ответила «да» и стала самой счастливой!» – написала Гордеева на своей странице в Facebook.
28-летняя Гордеева воспитывает шестилетнюю дочь. 47-летний Валерий Карпин был женат два раза.
Источник фото: Facebook Дарьи Гордеевой
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