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Карпин сделал предложение учительнице из Эстонии

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Delfi.eeКомментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин планирует женится на учительнице Пяхклимяэской гимназии (Нарва, Эстония) Дарье Гордеевой. Об этом сообщает  издание Delfi. 

«Я, конечно, ответила «да» и стала самой счастливой!» – написала Гордеева на своей странице в Facebook.

28-летняя Гордеева воспитывает шестилетнюю дочь. 47-летний Валерий Карпин был женат два раза.

Источник фото: Facebook Дарьи Гордеевой




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