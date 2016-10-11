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ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Аргентина – Парагвай, Венесуэла – Бразилия и другие матчи

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Результаты матчей десятого тура южноамериканского отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года.

ЧМ-2018. Квалификация

КОНМБЕОЛ

10-й тур

Матч

Боливия - Эквадор

Место и дата

11 октября 23:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Колумбия - Уругвай

Место и дата

11 октября 23:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Чили - Перу

Место и дата

12 октября 02:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Аргентина - Парагвай

Место и дата

12 октября 02:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Венесуэла - Бразилия

Место и дата

12 октября 03:30, , Онлайн-трансляция

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