ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Аргентина – Парагвай, Венесуэла – Бразилия и другие матчи
Результаты матчей десятого
тура южноамериканского отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года.
ЧМ-2018. Квалификация
КОНМБЕОЛ
10-й тур
Матч
Место и дата
11 октября 23:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
11 октября 23:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
12 октября 02:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
12 октября 02:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
12 октября 03:30, , Онлайн-трансляция
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