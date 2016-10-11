Жуков покинет пост президента ОКР

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков покинет свой пост в связи с занятостью в Государственной думе.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по физической культуре и спорту во Владимирской области.

Выборы нового президента ОКР пройдут после консультаций с президентом МОК Томасом Бахом.

Напомним, что Жуков стал президентом ОКР 20 мая 2010 года, сменив на этом посту Леонида Тягачева.