Жуков покинет пост президента ОКР
Президент
Олимпийского комитета России Александр Жуков покинет свой пост в связи с
занятостью в Государственной думе.
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания Совета по физической культуре и спорту во Владимирской области.
Выборы нового президента ОКР пройдут после консультаций с президентом МОК Томасом Бахом.
Напомним, что Жуков стал президентом ОКР 20 мая 2010 года, сменив на этом посту Леонида Тягачева.
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