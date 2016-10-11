Тибо Куртуа: Зол на Азара, потому что он пытался играть пяткой там, где этого делать не стоило
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Гибралтара (6:0) раскритиковал своего партнера по национальной команде и «Челси» Эдена Азара.
«Зол на него, потому что он пытался играть пяткой там, где этого делать не стоило. Я очень хотел оставить свои ворота «сухими». Кричал на партнеров, потому что нам нельзя было терять бдительность.
Наша команда показала, что относится к своему сопернику с уважением. У нас есть еще полтора года, чтобы прогрессировать и подготовиться к чемпионату мира в России», – приводит слова Куртуа Goal.
В следующем туре отборочного этапа ЧМ-2018 подопечные Роберто Мартинеса 13 ноября сыграют дома со сборной Эстонии.
Матч
Гибралтар - Бельгия - 0:6 (0:3)
Голы
Бентеке 1 (0:1). Витсель 19 (0:2). Бентеке 43 (0:3). Мертенс 51 (0:4). Бентеке 56 (0:5). Азар Э. 79 (0:6).
Состав
Гибралтар: Ибраим, Гарсия, Чиполина Д., Уайзмен, Кашаро Р., Чиполина Р., Уокер (Бардон, 80), Босио (Паяс, 46), Маскареньяс, Кашаро К. (Йоме, 86), Кашаро Л.
Бельгия: Куртуа, Симан, Менье, Вертонген, Алдервейрельд, Карраско (Шадли, 53), Витсель, Дефур, Азар Э., Мертенс (Миральяс, 64), Бентеке (Батшуайи, 80)
Предупреждения:
Чиполина Д., 78 - нет
Судья:
Павел Рачковски (Польша)
Место и дата
10 октября 22:45, , Онлайн-трансляция