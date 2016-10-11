Тибо Куртуа: Зол на Азара, потому что он пытался играть пяткой там, где этого делать не стоило

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа после матча отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Гибралтара (6:0) раскритиковал своего партнера по национальной команде и «Челси» Эдена Азара.



«Зол на него, потому что он пытался играть пяткой там, где этого делать не стоило. Я очень хотел оставить свои ворота «сухими». Кричал на партнеров, потому что нам нельзя было терять бдительность.



Наша команда показала, что относится к своему сопернику с уважением. У нас есть еще полтора года, чтобы прогрессировать и подготовиться к чемпионату мира в России», – приводит слова Куртуа Goal.

В следующем туре отборочного этапа ЧМ-2018 подопечные Роберто Мартинеса 13 ноября сыграют дома со сборной Эстонии.