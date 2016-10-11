«Советский спорт» проведет свою сессию на форуме во Владимирской области

«Советский спорт» в рамках международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» проведет сессию «Новые медиа и спорт».

Главными темами сессии станут вопросы «Означает ли рождение новых медиа смерть старых?», «Киберспорт – партнер традиционного спорта или конкурент?», «Маркетинг через спорт: как меняются правила игры?», «Биг дата» - что мы действительно знаем о болельщиках?», «Новые технологии в создании спортивного контента - стоит ли выбор между «эффектом присутствия» и реальным присутствием на спортивной арене?», «Медийные технологии и звезды спорта - как наладить контакт с аудиторией», «Права на трансляции - единственный источник доходов для федераций и лиг?».



В число спикеров сессии вошли: Максим Уразов, гендиректор АНО «Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске», Брюс Данлоп, директор и креативный продюсер агентства Dunlop Goodrich Creative; Наталия Аксенова, партнер компании Dunlop Goodrich Creative, Алексей Морозов, руководитель направления Digital ИД «Советский спорт» , Олег Малышев, ООО «ПрайсвотерхаусКуперс», партнер, корпоративные финансы, Андрей Митьков, основатель агентства «Весь спорт», Роман Дворянкин, генеральный менеджер киберспортивного проекта Virtus.pro, Олег Румянцев, директор АНО «Дирекция программ Совета содействия ОКР», Вероника Ирха, руководитель направления «Спортивный маркетинг» Dow Chemical и Александра Савраева, журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг».

Сессия пройдет в СК «Доброград», шатер «Зона деловых мероприятий», ауд. D

Время проведения: 10.00-11.30

Модератор: Игорь Столяров, заместитель генерального директора ИД «Советский спорт».