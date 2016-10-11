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Валерий Рейнгольд: Не было никакой необходимости возвращать Мовсисяна в «Спартак»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что клуб поступил правильно расставшись с форвардом Юрой Мовсисяном.

«Мовсисян – пройденный этап. Пускай, он остается в США и зарабатывает деньги там. Не было никакой необходимости возвращать его в «Спартак». «Спартак» прилично укомплектован в передней линии.

Нюанс такой, есть группа игроков, которая лично меня устраивает: Попов, Ананидзе, Мельгарехо, Зе Луиш и Промес. Пять человек. Они все получают игровое время. В такой ситуации излишняя конкуренция не нужна. Но хотелось бы узнать состояние Мельгарехо. Что с ним, как он? Сумеет ли он помочь «Спартаку»? Нет, тогда нужно выставлять на трансфер. Тогда ищете игрока. Но пока можно говорить, что людей хватает и сейчас лишние футболисты не нужны», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что в нынешнем сезоне Мовсисян провел на клубном уровне 24 матча и забил 9 голов в MLS. 

Нападающий дебютировал в составе москвичей в марте 2013 года. С тех пор он провел за клуб 66 матчей и забил 27 мячей.

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