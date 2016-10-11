Роман Широков: Ситуация вокруг матча «Зенит» - «Спартак» слишком раздута

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о проблеме судейства в РФПЛ.

- Конечно, когда играешь, по-иному воспринимаешь судейство. Но я не считаю, что у нас в чемпионате есть проблемы судейства. К примеру, в недавнем матче «Зенит» - «Спартак» эта ситуация была слишком раздута. Да, судья допустил ошибку, но это не та ошибка, чтобы убирать из-за нее людей, - цитирует Широкова ТАСС.

Напомним, игра, прошедшая 2 октября в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. На встрече между командами работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.

Также работу арбитра Сергея Иванова раскритиковала пресс-служба «Спартака», а также многие футболисты клуба. Негативную оценку деятельности арбитра дал и судейский инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.