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Полуфиналы и финал Кубка России по бенди пройдут в Крылатском с 27 по 29 октября

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Федерация хоккея с мячом РоссииКомментарии

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России, полуфинальные матчи, а также финал Кубка страны состоятся в московском спорткомплексе «Крылатское».

Отмечается, что игры запланированы с 27 по 29 октября 2016 года.

Напомним, в полуфинале турнира состоятся следующие матчи: «Волга» (Ульяновск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва). Они пройдут 27 октября. Финал состоится через два дня.


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