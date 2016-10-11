Полуфиналы и финал Кубка России по бенди пройдут в Крылатском с 27 по 29 октября
Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России, полуфинальные матчи, а также финал Кубка страны состоятся в московском спорткомплексе «Крылатское».
Отмечается, что игры запланированы с 27 по 29 октября 2016 года.
Напомним, в полуфинале турнира состоятся следующие матчи: «Волга» (Ульяновск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «Енисей» (Красноярск) – «Динамо» (Москва). Они пройдут 27 октября. Финал состоится через два дня.
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