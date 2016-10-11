Полуфиналы и финал Кубка России по бенди пройдут в Крылатском с 27 по 29 октября

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Финал Кубка России будет показан в прямом эфире Решающий матч Кубка страны, который пройдет в Хабаровске 4 ноября (11.00, мск.) в прямом эфире покажет телеканал «Спорт».

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Стало известно время начала полуфинала Кубка страны Финальный турнир Кубка России возобновится в Хабаровске в понедельник 3 ноября.

Четвертьфиналы Кубка России прошли без сенсаций Борьбу за почетный трофей продолжают «Енисей» (Красноярск), «Динамо-Москва», «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) и «Зоркий» (Красногорск).

«Зоркий» дожали под занавес На втором этапе Кубка России в Ульяновске в споре команд первой группы московские динамовцы выиграли все пять матчей. В том числе и у принципиального соперника – «Зоркого».

Хоккей с мячом: определились все участники второго этапа Кубка России-2014 Первый этап турнира прошел в Ульяновске и Кемерове.

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В Кемерове завершился первый этап Кубка России В воскресенье в Кемерове завершился первый этап Кубка России по хоккею с мячом, сообщает корреспондент «Советского спорта»

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«Динамо» пьет до дна! В решающем матче кубка России-2012 «Динамо-Москва» красиво обыграло красногорский «Зоркий» Финал выдался на славу: красивые комбинации, выходы один на один, голы в меньшинстве, пенальти... Когда прозвучал последний свисток, табло высвечивало счет 5:4 в пользу москвичей. Капитан «Динамо» Александр Тюкавин после награждения устало выдохнул: «Это наша самая трудная победа за последние пять лет».

Рыпался только «Водник». Итоги четвертьфинальных матчей Кубка России по хоккею с мячом Вчера в подмосковных Красногорске и Обухове прошли четвертьфинальные матчи Кубка России-2012. Они завершились без неожиданностей. Ближе всех к сенсации был «Вод­ник», но, выигрывая у «Байкала-Энергии» 4:1, не смог удержать пре­имущество.