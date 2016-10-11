Компания Alpecin стала спонсором «Катюши»

Со следующего сезона спонсором команды «Катюши» станет компания Alpecin. Об этом сообщает официальный сайт «Катюши».

Таким образом, с 2017 года команда будет официально называться KATUSHA-Alpecin. Компания Alpecin занимается производством шампуней и другой косметики для волос.

Кроме того, команда назвала состав на следующий сезон. В него вошли такие спортсмены:

Максим Бельков (Россия), Йенте Бирманс (Бельгия), Свен Эрик Бистрем (Норвегия), Жозе Гонсалвеш (Португалия), Марко Халлер (Австрия), Рето Холленштейн (Швейцария), Роберт Кишерловски (Хорватия), Павел Кочетков (Россия), Александр Кристофф (Норвегия), Вячеслав Кузнецов (Россия), Мауриц Ламмертинк (Голландия), Альберто Лосада (Испания), Тиаго Машадуо(Португалия), Матвей Мамыкин (Россия), Тони Мартин (Германия), Микаэль Меркев (Дания), Батист Планкарт (Бельгия), Нильс Политт (Германия), Джонатан Рестрепо (Колумбия), Симон Шпилак (Словения), Рейн Таарамаэ (Эстония), Анхель Висиосо (Испания), Мадс Вуртц Шмидт (Дания), Рик Цабель (Германия), Ильнур Закарин (Россия).