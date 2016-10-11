Забелинская финишировала четвертой в «разделке» на чемпионате мира по велошоссе

Серебряный призер ОИ-2016 Ольга Забелинская пришла четвертой в индивидуальной гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по шоссейным велогонкам.

Победителем стала американка Эмбер Небен – она преодолела дистанцию 28,9 километров за 36 минут и 37 секунд. Шесть сотых ей проиграла Эллен ван Дейк из Голландии, тройку лидеров замкнула австралийка Кэтри Гарфут (+0,08).

Забелинская с отставанием в 0,11 секунд заняла четвертое место, еще одна россиянка Анастасия Яковенко стала 27-й (+4,02).

Напомним, чемпионат мира проходит с 9 по 16 октября в городе Доха – столице Катара.