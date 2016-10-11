Владимир Путин: Нужно сделать все возможное для признания самбо олимпийским видом спорта
Президент РФ Владимир Путин высказался об олимпийских перспективах самбо. Он считает, что этот вид спорта должен входить в программу Игр.
«Самбо - один из претендентов для признания Международным олимпийским комитетом, нужно использовать все возможности, чтобы это популярное, зрелищное единоборство вошло в программу Олимпийских игр. Это сложный и длительный процесс, но об этом нужно думать, говорить об этом», - заявил президент России.
Самбо – вид единоборства, разработанный в СССР.
Датой его появления принято считать 16 ноября 1938
года. В этот день его включили в список видов
спорта, культивируемых в Советском Союзе.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически