Владимир Путин: Нужно сделать все возможное для признания самбо олимпийским видом спорта

Президент РФ Владимир Путин высказался об олимпийских перспективах самбо. Он считает, что этот вид спорта должен входить в программу Игр.

«Самбо - один из претендентов для признания Международным олимпийским комитетом, нужно использовать все возможности, чтобы это популярное, зрелищное единоборство вошло в программу Олимпийских игр. Это сложный и длительный процесс, но об этом нужно думать, говорить об этом», - заявил президент России.

Самбо – вид единоборства, разработанный в СССР. Датой его появления принято считать 16 ноября 1938 года. В этот день его включили в список видов спорта, культивируемых в Советском Союзе.

