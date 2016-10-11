Игорь Захаркин: В хоккей никогда нельзя играть без сердца

Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своей команды в матче с «Югрой».

- Я хотел бы поздравить народ Башкортостана с праздником. Если мы такие неумехи, очень здорово, что Хлыстов и Анкудинов это сделали. В хоккей можно играть хорошо, можно играть плохо, но в хоккей никогда нельзя играть без сердца. Если команда выходит и думает, что соперник отдаст нам эти очки, то это глубокая ошибка, большое заблуждение. Очевидно, мы, тренеры, не сумели достучаться до наших игроков и доказать им, что они без полной самоотдачи очень мало что представляют из себя на льду. Поэтому я считаю, что это чисто тренерское поражение, потому что команда первый и второй период была не готова отдаваться полностью матчу и добиваться результата с потом и кровью, тем более в такой день, - цитирует Захаркина официальный сайт клуба.

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».

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