Кирилл Капризов: Не хватило на третью волну
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча с «Югрой».
- В первом периоде играли не то, чтобы плохо -
моменты были у нашего звена, могли забить, но не забили. Нам забили. На второй
период вроде вышли, начали неплохо, потом пропустили ненужные голы. В третьем,
можно сказать, петух клюнул и побежали. Не хватило на третью волну.
Думаю, да, потому что у нас всегда одни и те же люди забивают. У второго,
третьего, четвертого звена вроде моменты есть, но не забиваем сами. Надо более
хладнокровно относиться к моментам.
- Пришлось заменить Умарка в первом сочетании. Как игралось? Насколько привычно, удобно?
- Думаю, каждому удобно играть, когда тебе доверяют, много играешь, много выходишь на лед, сразу много моментов появляется. Тем более, с Харти и Майором. Здорово было с ними играть. В принципе, это и видно было, много моментов создали, забили голы свои. Одно удовольствие, - цитирует Капризова официальный сайт клуба.
Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Югра - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы:
Хлыстов Д. (Хлыстов Н.), 0:17 (0:1). Акмальдинов (Курьянов, Угольников), 30:21 (0:2). Панов (Людучин), 33:08 (0:3). Майоров (Хартикайнен, Капризов), 42:29 (1:3). Хартикайнен (Лепистё, Майоров), 56:43 (2:3).
Место и дата
11 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция