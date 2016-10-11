Кирилл Капризов: Не хватило на третью волну

Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от матча с «Югрой».

- В первом периоде играли не то, чтобы плохо - моменты были у нашего звена, могли забить, но не забили. Нам забили. На второй период вроде вышли, начали неплохо, потом пропустили ненужные голы. В третьем, можно сказать, петух клюнул и побежали. Не хватило на третью волну.



Думаю, да, потому что у нас всегда одни и те же люди забивают. У второго, третьего, четвертого звена вроде моменты есть, но не забиваем сами. Надо более хладнокровно относиться к моментам.



- Пришлось заменить Умарка в первом сочетании. Как игралось? Насколько привычно, удобно?

- Думаю, каждому удобно играть, когда тебе доверяют, много играешь, много выходишь на лед, сразу много моментов появляется. Тем более, с Харти и Майором. Здорово было с ними играть. В принципе, это и видно было, много моментов создали, забили голы свои. Одно удовольствие, - цитирует Капризова официальный сайт клуба.



Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Югрой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».



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