Роман Нойштедтер: В «Рубине» я бы не смог играть в еврокубках

Российский полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер подтвердил, что у него было предложение от «Рубина». Также он рассказал, почему он ответил отказом.

«С ЦСКА я не общался, поэтому не знаю, откуда эта информация появилась в СМИ. А вот «Рубин» выходил на меня, но я в итоге решил переехать в Турцию. В «Фенербахче» я переходил, потому что клуб и тренер были во мне очень заинтересованы. То же самое было и в «Рубине», но у «Фенера» на тот момент были шансы попасть в Лигу чемпионов.

Я хотел играть в еврокубках, а в Казани этой возможности у меня бы не было. «Рубин» не очень хорошо стартовал в чемпионате России, но дело не в этом. Хотя легко могу представить себя игроком российского клуба», - цитирует Нойштедтера Sports.ru.

Напомним, что 28-летний Роман Нойштедтер принял российское гражданство перед Евро-2016, где он дебютировал за российскую команду. Позднее он перешел из «Шальке» в «Фенербахче». В нынешнем сезоне он провел за команду семь матчей.