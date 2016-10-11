Роман Нойштедтер: Хочу посмотреть всю Россию и давно мечтаю проехать по Транссибирской магистрали

Российский полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер сказал, что хочет совершить путешествие по России.

— Этим летом у меня не получилось поехать в отпуск, потому что я решал вопросы с контрактом. В моих планах увидеть весь мир. До этого я уже был в Индии, Австралии, Америке и Европе. Теперь хочу в Африку и в следующий раз постараюсь поехать именно туда.

— А как же путешествие по России?

— Конечно, я хочу посмотреть всю Россию и уже давно мечтаю проехать по Транссибирской магистрали, - цитирует Нойштедтера Sports.ru.

Напомним, что 28-летний Роман Нойштедтер принял российское гражданство перед Евро-2016, где он дебютировал за российскую команду. Позднее он перешел из «Шальке» в «Фенербахче». В нынешнем сезоне он провел за команду семь матчей.