Роман Нойштедтер: Хочу посмотреть всю Россию и давно мечтаю проехать по Транссибирской магистрали
Российский полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер сказал, что хочет совершить путешествие по России.
— Этим летом у меня не
получилось поехать в отпуск, потому что я решал вопросы с контрактом. В моих
планах увидеть весь мир. До этого я уже был в Индии, Австралии, Америке и
Европе. Теперь хочу в Африку и в следующий раз постараюсь поехать именно туда.
— А как
же путешествие по России?
— Конечно, я хочу посмотреть всю Россию и уже давно мечтаю
проехать по Транссибирской магистрали, - цитирует Нойштедтера Sports.ru.
Напомним, что 28-летний Роман Нойштедтер принял российское гражданство перед Евро-2016, где он дебютировал за российскую команду. Позднее он перешел из «Шальке» в «Фенербахче». В нынешнем сезоне он провел за команду семь матчей.
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