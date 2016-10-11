Борис Колесников: Во время отбора на Евро-2000 Ахметов предложил сборной Украины 100 000 долларов за победу над Россией

Вице-президент донецкого «Шахтера» Борис Колесников рассказал историю о владельце и президенте клуба Ринате Ахметове. Он отметил, что Ахметов пообещал премию сборной Украины за победу над сборной России в квалификации Евро-2000.

«Была мотивация на матч Украина – Россия в отборочном турнире Евро. Ринат Леонидович прилетел в Киев и предложил 100 000 долларов за победу сборной Украины. И наша команда выиграла на стадионе «Олимпийский». Это многие запомнили», - цитирует Колесникова сайт украинского телеканала «Футбол 1».

Напомним, что в Киеве в квалификации Евро-2000 сборная Украины обыграла сборную России со счетом 3:2. Ответным матч в Москве завершился вничью (1:1) и запомнился многим голом Андрея Шевченко после ошибки Александра Филимонова. Сборная России не вышла из группы, а сборная Украины позднее в плей-офф уступила сборной Словении.