Защитник «ПСЖ» спас жизнь Думбия в матче Кот-д'Ивуар – Мали

Защитник сборной Кот-д'Ивуара Серж Орье спас жизнь полузащитнику «Ростова» и сборной Мали Мусса Думбия в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Об этом сообщает ESPN FC.

23-летний футболист «ПСЖ» в середине второго тайма столкнулся с Думбия, у которого после этого случился эпилептический припадок, он начал заглатывать свой язык.

Орье быстро оказал Думбия первую медицинскую помощь, чем спас жизнь игроку российской команды, которого в итоге заменили.



Сам матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу сборной Кот-д'Ивуара.



