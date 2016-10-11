МОК лишил Лысенко золотой медали на Олимпиаде-2012

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WADA: Больше контроля и больше ответственности. Что изменится в работе агентства На V Олимпийском саммите МОК обсудили возможные перемены в структуре и работы WADA.

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WADA получит больше власти над национальными антидопинговыми федерациями Всемирное антидопинговое агентство (WADA) будет иметь больше полномочий в работе с национальными антидопинговыми федерациями. Об этом сообщается в пресс-релизе МОК.

Полный доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет опубликован в конце октября Полная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликован до конца октября.

Виталий Мутко: «Грязные» победы России не нужны Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Россия постарается вернуть свою репутацию в спорте.

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