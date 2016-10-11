Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)1 : 0Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак0 : 0Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА1 : 0Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

МОК лишил Лысенко золотой медали на Олимпиаде-2012

Андрей Ефимов
Источник:  Международный олимпийский комитетКомментарии

Международный олимпийски комитет принял решение аннулировать результаты российской метательницы молота Татьяны Лысенко на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Российская спортсменка победила в соревнованиях по метанию молота на ОИ в Лондоне, установив олимпийский рекорд.

Отметим, что в результате перепроверки допинг-пробы Лысенко был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Путин: Нужно выделить спортсменов с хроническими заболеваниями в отдельную категориюПрезидент РФ Владимир Путин поделился своим мнением о проблеме допинга в спорте. Также он предположил, что спортсмены с хроническими заболеваниями должны соревноваться отдельно от остальных.Владимир Путин: Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить чистоту спортаПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что система борьбы с допингом в мировом спорте должна быть абсолютно открытой для общественности.Аркадий Дворкович: Закон об уголовной ответственности за допинг будет принят в ближайшее времяЗаместитель председателя правительства Аркадий Дворкович заявил, что в ближайшее время будут приняты законы, предусматривающие уголовную ответственность за применение и распространение допинга.Светлана Кузнецова: Не могу принять лекарство от простуды, потому что там могут быть запрещенные компонентыРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась рассказала об ограничениях для спортсменов на прием лекарств. Она сказала, что ее коллегам на Западе проще добиться разрешения на прием препаратов в терапевтических целях.Светлана Кузнецова: Милдронат запретили, потому что у нас не было человека, который бы за нас похлопоталРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась своим мнением о запрете для спортсменов употреблять милдронат (мельдоний). Она считает, что российские чиновники в данном случае не защитили интересы атлетов и не смогли добиться его легализации.Михаил Дегтярев: Уголовная ответственность за допинг будет принята Госдумой в осеннюю сессиюПредседатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев сообщил, что законы, предусматривающие уголовную ответственность за применение и распространение допинга, будут приняты во время осенней сессии Госдумы РФ.Футбольная ассоциация Финляндии: Информация о том, что Еременко провалил допинг-тест, – просто спекуляцияФутбольная ассоциация Финляндии (SPL) не подтвердила и не опровергла информацию финских СМИ о том, что причиной временного отстранения полузащитника ЦСКА Романа Еременко стал положительный результат допинг-теста.Ирина Моличева дисквалифицирована на 2 года за применение допингаДисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение о дисквалификации велогонщицы Ирины Моличевой на два года за нарушение антидопинговых правил.Питер Фьюри: Тайсона можно лишить чемпионских поясов, потом он заберет их обратноПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, допускает, что его подопечный может быть лишен своих регалий.Александр Жуков: Когда тяжелобольные спортсмены выигрывают у здоровых - это как-то странноГлава ОКР Александр Жуков на олимпийском саммите в Лозанне предложил сделать информацию о выдаче спортсменам терапевтических исключений полностью открытой.Томас Бах: Надо дать России возможность ответить на обвинения МакларенаПрезидент МОК Томас Бах считает, что Россия должна получить возможность ответить на доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.Виталий Смирнов: Я сторонник того, чтобы ввести уголовное наказание за распространение допингаГлава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что поддерживает ужесточение наказания за распространение допинга.WADA: Больше контроля и больше ответственности. Что изменится в работе агентстваWADA: Больше контроля и больше ответственности. Что изменится в работе агентстваНа V Олимпийском саммите МОК обсудили возможные перемены в структуре и работы WADA.Александр Жуков: В WADA не должно быть преференций по национальному признакуПрезидент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался по поводу национального состава представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он считает, что в этом вопросе имеет место несправедливость.Томас Бах: Новый орган, отвечающий за тесты на допинг, нужно создать до Олимпиады-2018Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал инициативу о создании нового независимого органа, отвечающего за тестирование спортсменов на запрещенные препараты. Он подчеркнул, что эта инстанция должна быть создана до начала зимней Олимпиады-2018 в Пхенчане (Южная Корея).WADA получит больше власти над национальными антидопинговыми федерациямиВсемирное антидопинговое агентство (WADA) будет иметь больше полномочий в работе с национальными антидопинговыми федерациями. Об этом сообщается в пресс-релизе МОК.Полный доклад Ричарда Макларена о допинге в российском спорте будет опубликован в конце октябряПолная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликован до конца октября.Виталий Мутко: «Грязные» победы России не нужныМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Россия постарается вернуть свою репутацию в спорте.Исповедь на ВАДАнную тему. На саммите МОК определят будущее борьбы с допингомИсповедь на ВАДАнную тему. На саммите МОК определят будущее борьбы с допингомВ субботу на саммите МОК в Лозанне будут решать вопрос реорганизации Всемирного антидопингового агентства.Питер Фьюри: WADA официально подтвердило, что Тайсон провалил тест на наркотикиПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO Тайсона Фьюри, прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе боксера на кокаин.

МОК
МОК
Допинг
Допинг

Cпецпредложение