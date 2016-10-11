МОК лишил Лысенко золотой медали на Олимпиаде-2012
Международный олимпийски комитет принял решение аннулировать результаты российской
метательницы молота Татьяны Лысенко на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт МОК.
Российская спортсменка победила в соревнованиях по метанию молота на ОИ в Лондоне, установив олимпийский рекорд.
Отметим, что в результате перепроверки допинг-пробы Лысенко был обнаружен запрещенный препарат туринабол.
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