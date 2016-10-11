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Массимо Каррера: Купил бы в «Спартак» российского футболиста

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  TMWКомментарии

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих планах на ближайшее трансферное окно, а также поведал о своем видении игры.

– Вы придерживаетесь того же стиля, что и Антонио Конте?
– Когда я стал главным тренером команды, то я выбрал схему 3-5-2. Сейчас я стараюсь перестроить «Спартак» на схему 4-2-3-1. Это правильный выбор, учитывая возможности моих футболистов.

– Летом «Спартак» приобрел двух игроков из чемпионата Италии – Фернандо и Маурисио. Расскажите о своих планах на январь. Вы намерены пригласить кого-то из Серии А?
– Подобные вопросы мы обсудим с руководством, хотя, я бы купил в команду российского футболиста, – сказал наставник красно-белых.

Полное интервью с наставником «Спартака» можно прочитать ЗДЕСЬ.

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