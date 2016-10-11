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Валерий Рейнгольд: Отсутствие Еременко – громадная потеря для ЦСКА. Он нужен команде каждую секунду

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что ЦСКА будет непросто восполнить потерю полузащитника Романа Еременко.

«Еременко – ключевой игрок ЦСКА, вне всякого сомнения. Он выглядел наголову сильнее всех в команде. Он «решал» игры, много забил победных голов. У него есть характер, он – боец, через него строится игра. У него есть удар с обеих ног. Это человек, который нужен ЦСКА каждую минуту и каждую секунду. Он больше чем игрок основного состава. Его отсутствие – громадная потеря для ЦСКА. Тем более что у команды хватает проблем с составом», – сказал Рейнгольд.

Напомним, что ранее финский хавбек был отстранен УЕФА от участия в футбольных матчах на 30 дней. Причины названы не были. Он не принял участия в последних матчах сборной Финляндии в квалификации ЧМ-2018 в связи с этим решением.

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