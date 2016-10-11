Анзор Кавазашвили: «Спартак» сможет справиться с потерей Промеса

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможное отсутствие полузащитника Квинси Промеса в составе красно-белых.

- Промес является ведущим форвардом, его отсутствие станет ощутимой потерей для команды. Но «Спартак» тем и хорош, что может перестроиться, футболисты умеют друг друга подменять. Это особенность не только нового тренера, но и всей команды.

«Спартак» сможет справиться с потерей Промеса. Команда придумает оригинальный ход, появится какой-нибудь игрок, который возьмёт на себя роль лидера атак и забьёт больше всех голов, – цитирует Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, что 24-летний полузащитник «Спартака» вышел в стартовом составе сборной Голландия, но из-за повреждения был заменен уже на 16-й минуте.

В среду полузащитник пройдет медицинское обследование. По словам медицинского штаба, у Промеса поврежден голеностоп.

В субботу в матче десятого тура премьер-лиги «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».