Владимир Путин: Нужно снижать затраты регионов и госкомпаний на профессиональный спорт

Президент РФ Владимир Путин поделился своим мнением по поводу финансового вопроса в российском спорте. Он считает, что профессиональные спортсмены и клубы должны зарабатывать сами без помощи государства.

«Убежден, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличивать за счет снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт.

О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили. Я прошу правительство проанализировать, кстати говоря, эти затраты госкомпаний и сделать соответствующие предложения», - приводит слова Путина «Интерфакс».

Напомним, что сегодня проходит Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который начал работу во Владимирской области, где выступил президент. Также Владимир Путин выступил и на Совете при президенте по развитию физической культуры и спорта.