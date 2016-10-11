«Трактор» дома уступил «Барысу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Барысом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Барыса».
В составе победителей отличились Талгат Жайлаувов, Мартен Сен-Пьер, Роман Старченко и Владимир Маркелова. У «Трактора» шайбы забрасывали Илья Зиновьев, Александр Шаров и Артем Пеньковский.
«Барыс» набрал 20 очков и занимает 14-е место на Востоке. У «Трактора» 24 очка и девятое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Барыс - 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Голы:
Зиновьев (Шинин, Петров Ю.), 1:49 (1:0). Жайлауов (Баркер, Кучин), 15:32 (1:1). Сен-Пьер (Боченски, Доус), 20:17 (1:2). Старченко 37:25 (1:3). Маркелов 45:00 (1:4). Шаров (Петров Ю.), 53:09 (2:4). Пеньковский (D. Mamayev, Зиновьев), 58:03 (3:4).
Место и дата
11 октября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция