Игрок Team Liquid достиг отметки 9 000 MMR
Игрок команды Team Liquid Лассе «MATUMBAMAN» Юрпалайнен смог достичь отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.
Ранее достигнуть этой отметки смогли Амер «Miracle-» аль-Баркави, Артур «Arteezy» Бабаев, Ху «KAKA» Ляньчжи и Роман «RAMZES666» Кушнарев.
Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная игра жанра Multiplayer online battle arena, реализация известной карты DotA для игры Warcraft III в отдельном клиенте.
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