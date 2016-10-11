Учительница, которой сделал предложение Карпин, удалила из соцсетей фото с кольцом
Эстонская учительница Дарья Гордеева удалила со своей страницы в Facebook. Ранее стало известно, что ей сделал предложение бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Карпин.
«Я,
конечно, ответила «да» и стала самой счастливой!» – написала Гордеева на
своей странице в Facebook и разместила фотографию. Сейчас этой записи на ее
странице нет.
28-летняя Гордеева воспитывает шестилетнюю дочь. 47-летний Валерий Карпин был женат два раза. Гордеева работает в Пяхклимяэской гимназии (Нарва, Эстония).
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