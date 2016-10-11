Леонид Федун: По поводу возможной отставки Карреры могу сказать одно: пишут всякую ерунду
Основной акционер и председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о том, что столичный клуб планирует уволить главного тренера команды Массимо Карреру.
«Честно говоря, я впервые слышу об этом, даже не видел в прессе подобных сообщений. По этому поводу могу сказать только одно: пишут всякую ерунду. Даже не хочу обращать на это никакого внимания», – цитируют Леонида Федуна «Известия».
Каррера стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 5 августа после отставки Дмитрия Аленичева, а 17 августа был утвержден в должности.
В десятом туре 15 октября «Спартак» примет «Ростов» на «Открытие Арене».
Массимо Каррера: Прекрасно понимаю, чего требуют болельщики «Спартака»
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически