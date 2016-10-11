Карпин опроверг информацию о помолвке с эстонской учительницей

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о своей помолвке с учительницей из Нарвы Дарьей Гордеевой.



«Я уже устал комментировать все слухи обо мне. Если им верить, то я уже принял едва ли не все футбольные клубы мира в качестве главного тренера. А уж комментировать слухи из желтой прессы о личной жизни мне хотелось бы меньше всего», – цитирует Карпина «Чемпионат».

Ранее Гордеева выложила фото с кольцом на своей странице в Facebook. Позже учительницей из Нарвы удалила это фото.