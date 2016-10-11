Мартин Якубко: Божович никогда не переносил вину на футболистов, и они это ценили

Бывший нападающий «Химок», «Сатурна», «Москвы», «Динамо» и «Амкара» Мартин Якубко поделился воспоминаниями от работы с черногорским тренером Миодрагом Божовичем. Он сказал, что ему было комфортно работать с этим специалистом.



«Божович был в хорошем контакте с футболистами, всегда на позитиве. Он умел настраивать на хорошую игру. В «Динамо» у него не пошло, но многое зависит и от игроков – от того, как они принимают тренера и как слушают, что он говорит. В «Москве» и «Амкаре» он нашел общий с язык с командой, мне было комфортно работать под его руководством.

Мне нравилось, что Божович никогда перед журналистами не переносил вину на футболистов, – он всегда всю ответственность брал на себя, и игроки это ценили. Ещё Божович никогда не подстраивался ни под какого соперника, а всегда старался придавать своим игрокам больше уверенности и говорил нам играть в свой футбол», - приводит слова Якубко euro-football.ru.

Напомним, что сейчас 48-летний Божович возглавляет «Црвену Звезду». В России он работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом» и «Локомотивом».



