Гол Азмуна принес победу сборной Ирана в матче квалификации ЧМ-2018
Футболисты сборной Ирана в матче квалификации ЧМ-2018 нанесли поражение команде Южной Кореи.
Встреча, прошедшая в Тегеране на стадионе «Азади», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Отметим, что единственный гол в этой игре забил форвард «Ростова» Сердар Азмун. Другой футболист донской команды Саид Эззатоллахи провел на поле весь матч за сборную Ирана.
ЧМ-2018. Квалификация
Группа A
4-й тур
Голы: Азмун, 25 (1:0).
Предупреждения: Азмун, 80 – Мин, 42.
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