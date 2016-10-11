Казахстанский штангист Уланов получил бронзу Олимпиады в Рио после дисквалификации румына Синкраяна

Румынский тяжелоатлет Габриэль Синкраян был лишен бронзовой медали летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Его медаль теперь достанется Денису Уланову из Казахстана.

Как сообщает Sports.kz со ссылкой на свежий номер официального журнала Международной федерации тяжелой атлетики, Синкраян был лишен бронзовой медали в весовой категории до 85 кг. Его допинг проба показала наличие запрещенного препарата в организме спортсмена.

В связи с этим Уланов получит бронзовую медаль. Денис на Олимпиаде показал тот же результат, что и у румына (390 кг), но стал четвертым из-за более высокого личного веса. Теперь же он переместился на третью строчку.

Летняя Олимпиада-2016 прошла в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5 по 21 августа.