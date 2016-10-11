«Куньлунь» на выезде обыграл «Ладу»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между тольяттинской «Ладой» и китайским клубом «Куньлунь Ред
Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Куньлуня».
В составе победителей
отличились Макс Вярн, который сделал дубль, и Миика Лахти. У «Лады» голы
забивали Александр Бумагин и Кристапс Сотниекс. «Куньлунь» набрал 24 очка и занимает девятое место на
Востоке. У «Лады» 26 очков и шестое место.
КХЛ. Регулярный
чемпионат.
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