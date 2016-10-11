Президента Федерации конного спорта России выберут 10 декабря

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Лошадиная сила Накануне года синей лошади мы отдаем дань самому красивому виду спорта.

В Австралии на скачках погибла женщина-жокей После падения с лошади жокей Симоне Монтгомери погибла на скачках в австралийском Дарвине.

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Лондон-2012. Конный спорт. Выездка. Женщины. Британка Дюжарден – двукратная олимпийская чемпионка Сегодня, 9 августа, в Лондоне завершился олимпийский турнир по конному спорту.

Лондон-2012. Конный спорт. Мужчины. Конкур. Швейцарец Гюрда на Нино дес Бюссонне – олимпийский чемпион Сегодня, 8 августа, в Лондоне проходит олимпийский турнир по конному спорту.

Лондон-2012. Конный спорт. Выездка. Командное первенство. Великобритания выиграла золото Сегодня, 7 августа, в Лондоне проходит олимпийский турнир по конному спорту.

Воспитанник «Белки» оказался на коне На соревнования приехали спортсмены восьми регионов. Югорцы усилиями самой молодой участницы соревнований, 11‑летней Кристины Бубенец, завоевали несколько кубков. Остальные награды достались представителям Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

Лошадь весом 600 килограмм упала на жокея [ФОТО] Во время проведения соревнований на турнире Rolex Kentucky, который проходит в эти дни в США, при прохождении одного из препятствий серьезно пострадал известный жокей Оливер Таунэнд.

Наездник погиб во время скачек Следственные органы Ставрополья рассматривают уголовное дело в отношении жителя Александровского района, по вине которого во время скачек погиб один из наездников.

Наездник дисквалифицирован за попавшуюся на допинге лошадь Бразильский наездник Родриго Пессоа дисквалифицирован на четыре с половиной месяца, после того как его лошадь Руфус не прошел допинг-тест на Олимпиаде в Пекине.

У Норвегии могут отнять бронзу из-за допинга в организме лошади Норвегия может лишиться бронзовой медали в командных соревнованиях по конкуру из-за того, что в лошади Тони Хансена обнаружен запрещенный препарат.

Игорь Атрохов не смог закончить конный кросс Российский всадник Игорь Атрохов, выступающий на лошади по кличке «Элькасар», не смог закончить дистанцию конного кросса и выбыл из дальнейшей борьбы в личном троеборье.

Сегодня всадникам предстоит конный кросс Как уже завелось, очередной день Олимпийских игр стартует с соревнований по конному спорту.

Австралия лидирует после утренней сессии выездки После утренней сессии в выездке в командном первенстве лидирует сборная Австралии, за которую две попытки совершили муж и жена Фредерикс.

Семейный дуэт Фредерикс лидирует после утренней сессии в выездке После утренней сессии в выездке, первого этапа личного троеборья, лидирует Люсинда Фредерикс, набравшая всего 30,40 штрафных очка. За ней следует ее муж, Клэйтон Фредерикс, у которого 37 баллов штрафа.

Россияне вступили в борьбу на Олимпиаде Первым российским спортсменом, начавшим выступление на XXIX Олимпийских играх в Пекине, стал представитель конного спорта Игорь Атрохов, который на лошади по кличке «Элькасар» принял участие в выездке - первом этапе личного троеборья.

Марк Тодд стартовал на своей шестой Олимпиаде Марк Тодд из Новой Зеландии, открывший соревнования по выездке, принял участие в Олимпийских играх после восьмилетнего перерыва.