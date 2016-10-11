Президента Федерации конного спорта России выберут 10 декабря
Отчетно-выборная конференция Федерации конного спорта России пройдет 10 декабря, сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе федерации.
Действующий президент федерации Сергей Маслов заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок, и предложил в качестве кандидата вице-президента ФКСР Владимира Белецкого, который на данный момент является единственным официально подавшим заявку кандидатом.
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