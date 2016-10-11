Сборную Румынии обокрали перед матчем с Казахстаном
Перед матчем квалификации
ЧМ-2018 в зоне УЕФА Казахстан – Румыния с гостями произошел неприятный
инцидент. У нескольких игроков румынской команды украли деньги и личные вещи.
Как сообщает Sports.kz, пострадали шесть игроков - Алин Тошка, Николае
Станчу, Богдан Станку, Стелиано Филип, Овидиу Хобан и Эрик Бикфалви.
У них пропали деньги — от 100 до 250 евро, планшет
и парфюм.
Вероятно, кража произошла, когда футболисты в полном составе отправились в фойе на тренировку — из-за плохих погодных условий они решили провести импровизированное занятие прямо в стенах гостиницы.
В отеле, где разместилась сборная Румынии, пообещали расследовать инцидент.
Матч
Место и дата
11 октября 19:00, , Онлайн-трансляция
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