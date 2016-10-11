Сергей Гимаев: Финансы для Кучерова – не главное в жизни

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев прокомментировал контрактную ситуацию Никиты Кучерова.



- Кучеров и дальше будет прогрессировать, у него отличные задатки, - объяснял мне заслуженный тренер страны и эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев. - Скорость, умение создать момент, завершить его прекрасным броском. Очень классный игрок.

Ему не дали большой контракт, потому что «Тампа» прижата к потолку зарплат. И я хорошо знаю Никиту. Его отличие: это настоящий спортсмен. Финансы важны, но главное, что он всегда стремится стать лучше.

Не соглашусь, что Кучерова недооценивают. В «Тампе» понимают его значимость. Но что делать, если нет свободных денег? Вот и Стивен Стэмкос подписал контракт ($68 млн на 8 лет, в среднем $8,5 млн) меньше, чем мог получить в «Торонто». Потому что «Лайтнинг» - очень сильный клуб, и там много звезд.