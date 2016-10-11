Мартин Якубко: Гаджиев – очень опытный тренер, но он слишком много внимания уделяет статистике
Бывший нападающий «Химок», «Сатурна»,
«Москвы», «Динамо» и «Амкара» Мартин Якубко поделился воспоминаниями от работы
с Гаджи Гаджиевым, который сейчас является главным тренером «Амкара». Он
рассказал о сильных и слабых сторонах российского специалиста.
«Гаджи Муслимович – очень опытный тренер. Между мной и ним был не очень
приятный момент, когда он убирал меня из «Сатурна», но мы все это обговорили
между собой. В работе Гаджиева очень много хороших вещей: он тщательно
разбирает соперников, часто пользуется видеозаписями матчей и тренировок,
большое внимание уделяет статистике – на мой взгляд, даже чересчур.
Но таков стиль его работы, и он приносит результат – посмотрите, какой старт в Премьер-лиге выдал «Амкар» в этом году под руководством Гаджи Муслимовича», - цитирует Якубко euro-football.ru.