Мартин Якубко: Гаджиев – очень опытный тренер, но он слишком много внимания уделяет статистике

Бывший нападающий «Химок», «Сатурна», «Москвы», «Динамо» и «Амкара» Мартин Якубко поделился воспоминаниями от работы с Гаджи Гаджиевым, который сейчас является главным тренером «Амкара». Он рассказал о сильных и слабых сторонах российского специалиста.

«Гаджи Муслимович – очень опытный тренер. Между мной и ним был не очень приятный момент, когда он убирал меня из «Сатурна», но мы все это обговорили между собой. В работе Гаджиева очень много хороших вещей: он тщательно разбирает соперников, часто пользуется видеозаписями матчей и тренировок, большое внимание уделяет статистике – на мой взгляд, даже чересчур.

Но таков стиль его работы, и он приносит результат – посмотрите, какой старт в Премьер-лиге выдал «Амкар» в этом году под руководством Гаджи Муслимовича», - цитирует Якубко euro-football.ru.

70-летний Гаджи Гаджиев ранее возглавлял махачкалинское «Динамо», «Нефтчи», «Анжи», «Санфрече Хиросиму», «Крылья Советов», «Сатурн», и нижегородскую «Волгу».





