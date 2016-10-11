Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)1 : 1Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак2 : 2Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА3 : 6Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анонсированы группы турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO

Дмитрий Галкин
Комментарии

Организаторы турнира EPICENTER: Moscow представили группы турнира по Counter-Strike: Global Offensive.

Группа A: G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, Natus Vincere, Dignitas.

Группа B: Virtus.Pro, SK Gaming, Fnatic, Hellraisers.

Матчи группового этапа пройдут в формате до двух побед. Команды, занявшие первые места в группе, проходят в стадию полуфиналов сетки плей-офф, а коллективы, занявшие 2 и 3 место, будут играть четвертьфинальные матчи. Занявшие последние место в группе покинут турнир после окончания группового этапа.

EPICENTER: Moscow пройдет с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Blizzard анонсировала Хеллоуин-обновление для OverwatchКомпания Blizzard Entertainment выпустила сезонное обновление для Overwatch — «Ужасы на Хеллоуин».Игрок Team Liquid достиг отметки 9 000 MMRИгрок команды Team Liquid Лассе «MATUMBAMAN» Юрпалайнен смог достичь отметки 9 000 MMR в одиночном рейтинге Dota 2.Wings Gaming и Digital Chaos получили приглашения на турнир Dota Pit S5Организаторы Dota Pit League объявили названия двух команд, которые получили прямые инвайты на пятый сезон лиги.Team Dignitas заняла четвертое место в обновленном рейтинге лучших команд CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после завершения европейских квалификаций к World Electronic Sports Games 2016.Power Rangers выиграла открытую квалификацию к The Summit 6Команда Power Rangers смогла пробиться в европейскую квалификацию The Summit 6.Анонсирована квалификация на турнир DreamHack Winter по CS:GOОрганизаторы DreamHack Winter анонсировали формат и расписание отборочных к турниру по Counter-Strike: Global Offensive.Heroic и fnatic примут участие в Minor-турнире по CS:GOКомпания PGL анонсировала Minor-турнир по Counter-Strike: Global Offensive.Призовой фонд чемпионата мира по League of Legends достиг отметки 4 млн долларовКомпания Riot Games объявила, что призовой фонд чемпионата мира по League of Legends достиг отметки 4,1 млн долларов за счет краудфандинг.«На призовые хотел купить клавиатуру». Как Effect выиграл «Кибербитву»«На призовые хотел купить клавиатуру». Как Effect выиграл «Кибербитву»8 октября в одной из башен международного делового центра «Москва-Сити» прошел финал «КиберБитвы» по Dota 2 с участием любительских команд.Команда AG стала чемпионом Warface Open Cup: Season XВ минувшую субботу, 9 октября, прошел LAN-финал десятого сезона турнира Warface Open Cup. В боях приняли участие 4 команды — AG, ArenaStars, h0pe и SteelStars. Общий призовой фонд чемпионата составил 1 500 000 рублей.Виталий v1lat Волочай: «Потенциальных звезд киберспорта больше на территории СНГ»Комментатором Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в интервью изданию DTF поделился мнением о состоянии киберспорта в СНГ.Albus Nox Luna сыграет с H2K в четвертьфинале чемпионата мира по League of LegendsПо результатам жеребьевки, российский коллектив Albus Nox Luna встретится с командой H2k в четвертьфинале чемпионата мира по League of Legends.На eSPORTconf Russia 2016 выступит директор фестиваля «Стримфест»На конференции eSPORTconf Russia 2016 выступит Михаил Лисецкий (Lisetskiy Production), широко известный как автор и ведущий телепередачи «Игропром» на канале «Москва 24», а также директор фестиваля «Стримфест».Финалы «Золотой серии» и «Время танков» собрали около 12 тысяч игроков за два дняНепрофессиональные и профессиональные киберспортивные финалы «Время танков» и «Золотая серия» прошли 8 и 9 октября в Казани в «Татнефть-арене». За два дня мероприятия посетили более 11 000 участников.Анонсирован новый сезон турнира The SummitОрганизаторы The Summit анонсировали новый сезон своего турнира по Dota 2.Сборная Турции стала чемпионом мира по CS:GOСборная Турции по Counter-Strike: Global Offensive стала чемпионом мира на The World Championships 2016.The Imperial выиграла европейскую квалификацию WESGДатский коллектив The Imperial cтал победителем европейских отборочных к WESG по Dota2.Team Dignitas стала победителем европейской квалификации WESGДатский коллектив Team Dignitas одержал победу на европейских отборочных к WESG по CS:GO.Павел «Pavel» Бельтюков примет участие в чемпионате мира по HearthstoneИгрок команды ANOX Павел «Pavel» Бельтюков смог пробиться на чемпионат мира по Hearthstone.ENCE стала чемпионом по CS:GO на IeSF World Championship 2016Команда ENCE одержала победу на чемпионате мира International e-Sports Federation в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Cпецпредложение