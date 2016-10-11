Перри Джонс покинул «Химки» после одного матча за команду
«Химки» расстались с американским форвардом Перри Джонсом. Об этом сообщает
официальный сайт российского клуба.
Сообщается, что «Химки» воспользовались опцией в контракте и прекратили
сотрудничество с игроком. В текущем сезоне 25-летний баскетболист провел за
команду один матч.
«К сожалению, Перри не подошел к нашей модели игры. Мы ожидали от него другого уровня, у нашей команды большие цели, но Джонс не вписался в командные построения. У него было два месяца, чтобы продемонстрировать свои лучшие качества и улучшить игру, мы продлили с ним соглашение еще на один месяц (в контракте была опция о расторжении контракта до 1 октября) и думали, что он сможет сыграть намного лучше, но его выступление оказалось неудачным.
Посмотрим, сможем ли мы подписать кого-то на его позицию. Сейчас сложно найти хорошего игрока, поэтому нужно запастись терпением. В ближайших матчах Ильницкому и Лиходею придется играть на четвертой позиции», - сказал главный тренер «Химок» Душко Иванович.