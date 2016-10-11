Сборная России сыграла вничью с Финляндией в матче отбора на ЧЕ-2017
Футболисты сборной России U21 разошлись миром со сверстниками из Финляндии в заключительном матче отборочного этапа ЧЕ-2017.
Встреча, прошедшая на «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1.
В составе команды из РФ гол забил на 3-й минуте Максим Палиенко, а в середине второго тайма команда Финляндии сравняла счет усилиями Микко Витикко.
Сборная России, набрав 9 баллов, заняла 5 место в своей отборочной группе, не сумев пробиться на турнир.
Матч
Россия (U-21) - Финляндия (U-21) - 1:1 (1:0)
Голы
Палиенко 3 (1:0). Вийтикко 64 (1:1).
Состав
Россия (U-21): Бородько, Лысцов, Зуев, Чернов, Караваев, Живоглядов (Макаров, 69), Безденежных, Евсеев, Палиенко (Миранчук, 70), Ефремов (Гасилин, 56), Комличенко
Незабитые пенальти
Комличенко (Россия (U-21)), 17
Предупреждения:
Зуев, 27; Безденежных, 43; Миранчук, 82 - нет
Место и дата
11 октября 19:00, , Онлайн-трансляция