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Мария Перепелкина: Ушаков в сборной России? Ее тренером и так тяжело работать, совмещать - еще труднее

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Центральная блокирующая «Динамо» Мария Перепелкина рассказала о переходе в краснодарский клуб и матче с «Ленинградкой» (3:0), поделилась ожиданиями от Лиги чемпионов, а также порассуждала о возможном назначении Константина Ушакова на пост главного тренера женской сборной России.

- Константин Ушаков говорил, что команде могут понадобиться еще 2-3 матча, чтобы сыграться. Чувствовалась несыгранность сегодня?
- Конечно, он еще говорил, чтобы с ним наладилось личное взаимопонимание. Это нужно, чтобы в спорные моменты чувствовать друг друга и сразу реагировать на его подсказки. Сыгранности не хватает, это только первая игра чемпионата, у нас не было предсезонных игр вообще. Еще есть над чем работать.

- В прошлом сезоне лидером «Динамо» считалась Татьяна Кошелева. Пытаетесь ее заменить коллективными усилиями?
- Кошелева – очень хороший игрок, но у нас сейчас собраны тоже замечательные игроки. Будем действовать командой.

- Хватит сил, чтобы успешно играть и в Суперлиге, и в Лиге чемпионов?
- Поживем-увидим, вся команда хорошо работает, с желанием. Работа покажет.

- Лига чемпионов – ключевой фактор перехода из «Ленинградки» в «Динамо»?
- Конечно, я очень рада, что команда будет принимать участие в Лиге чемпионов. Давно я там не играла, так как уходила в декрет. Там совершенно другой уровень, другие игроки выше классом, и против них всегда интереснее действовать.

- У сборной, скорее всего, будет новый тренер, а вы для национальной команды не чужой человек. Может, Константин Ушаков способен совмещать работу в клубе и сборной?
- Не знаю насчет совмещения. Тренером сборной и так тяжело работать, совмещать – еще труднее. По тренировочному и игровому процессу у Ушакова могу сравнить с тем временем, когда играла в сборной, тогда тренер был хороший. Об Ушакове ничего плохого сказать не могу, только хорошее, - передает слова Перепелкиной корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Перепелкина перешла в «Динамо» из «Ленинградки» в мае 2016 года, подписав однолетний контракт. 

Команда из Краснодара стартовала в Суперлиге с победы над петербургским клубом - 3:0 (26:24, 25:19, 25:23).

Следующий матч «Ленинградка» проведет 15 октября на своей площадке против казанского «Динамо», бронзовый призер прошлогоднего чемпионата днем ранее в Челябинске сыграет с «Метаром».

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