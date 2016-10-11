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Николай Писарев: Результат отборочного турнира грустный

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после матча с Финляндией в отборочном турнире Евро-2017 (1:1) признал, что команда провалила этот цикл.

- К сожалению, мы давно потеряли турнирную мотивацию, но ребята старались проявить себя, - сказал Писарев. - Хороший первый тайм, должны были забивать больше, чем один гол, упустили много моментов, включая пенальти. После перерыва уже многое не получилось, так что, наверное, 1:1 - справедливый исход.

- Как оцените отборочный цикл в целом? Одержано всего две победы, и обе над Фарерами.
- Согласен с вами, результат грустный. Но мы проверили большую группу группу ребят 1994, 1995 годов рождения, в двух последних играх было много ребят 1996 года, которые могут играть и в следующем цикле.

- Кем было принято решение проводить матч с Финляндией в Химках? Трибуны были пустые.
- Есть регламент УЕФА, не всегда удается убедить соперников прилетать в другие города. Но я согласен с вами, надо увозить молодежку в регионы играть там. Помню, как в первом моем отборочном цикле мы поехали в Екатеринбург и там приходило по 18 тысяч человек.

Матч

Россия (U-21) - Финляндия (U-21) - 1:1 (1:0)

Голы

Палиенко 3 (1:0). Вийтикко 64 (1:1).

Состав

Россия (U-21): Бородько, Лысцов, Зуев, Чернов, Караваев, Живоглядов (Макаров, 69), Безденежных, Евсеев, Палиенко (Миранчук, 70), Ефремов (Гасилин, 56), Комличенко

Незабитые пенальти

Комличенко (Россия (U-21)), 17

Предупреждения:

Зуев, 27; Безденежных, 43; Миранчук, 82 - нет

Место и дата

11 октября 19:00, , Онлайн-трансляция

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