Николай Писарев: Результат отборочного турнира грустный

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после матча с Финляндией в отборочном турнире Евро-2017 (1:1) признал, что команда провалила этот цикл.



- К сожалению, мы давно потеряли турнирную мотивацию, но ребята старались проявить себя, - сказал Писарев. - Хороший первый тайм, должны были забивать больше, чем один гол, упустили много моментов, включая пенальти. После перерыва уже многое не получилось, так что, наверное, 1:1 - справедливый исход.



- Как оцените отборочный цикл в целом? Одержано всего две победы, и обе над Фарерами.

- Согласен с вами, результат грустный. Но мы проверили большую группу группу ребят 1994, 1995 годов рождения, в двух последних играх было много ребят 1996 года, которые могут играть и в следующем цикле.



- Кем было принято решение проводить матч с Финляндией в Химках? Трибуны были пустые.

- Есть регламент УЕФА, не всегда удается убедить соперников прилетать в другие города. Но я согласен с вами, надо увозить молодежку в регионы играть там. Помню, как в первом моем отборочном цикле мы поехали в Екатеринбург и там приходило по 18 тысяч человек.