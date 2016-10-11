«Адмирал» на выезде обыграл «Нефтехимик»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Адмиралом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Адмирала».
В составе победителей отличились Дмитрий Лугин, Роберт Саболич и Владимир
Ткачев. У «Нефтехимика» забил Игорь Полыгалов. «Адмирал» набрал 27 очков и
поднялся на пятое место на Востоке. У «Нефтехимика» 22 очка и 13-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Адмирал - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы:
Лугин (Блум, Ткачёв), 18:05 (0:1). Полыгалов (Секстон, Кинрэйд), 20:53 (1:1). Саболич (Фисенко), 23:57 (1:2). Ткачёв (Саболич, Фисенко), 26:34 (1:3).
Место и дата
11 октября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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