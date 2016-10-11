«Йокерит» благодаря хет-трику О'Нейла обыграл ЦСКА в Москве
Хоккеисты «Йокерита» в матче регулярного чемпионата КХЛ одержали выездную победу над ЦСКА.
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 6:3 в пользу клуба из Хельсинки.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чарльз Геноуэй, Брайан О'Нейлл, оформивший хет-трик, Петтери Виртанен и Антти Пильстрем. Шайбы для ЦСКА на счету Дмитрия Кугрышева, в активе которого дубль и Валерия Ничушкина.
В следующем туре команда Дмитрия Квартальнова встретится 13 октября с минским «Динамо», а «Йокерит» в тот же день сыграет с «Северсталью».
КХЛ
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Матч
ЦСКА - Йокерит - 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
Голы:
Кугрышев (Петров), 5:01 (1:0). Геноуэй (Анттила, Керянен), 23:15 (1:1). Ничушкин (Муршак, да Коста), 31:38 (2:1). О'Нейлл (Йоэнсуу), 31:55 (2:2). О'Нейлл (Йенсен), 34:47 (2:3). Виртанен (Мяки, Анттила), 49:55 (2:4). О'Нейлл (Йоэнсуу, Регин), 55:54 (2:5). Кугрышев (Ожиганов), 58:04 (3:5). Пильстрём (Ниеми, Салминен), 58:37 (3:6).
Место и дата
11 октября 19:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция