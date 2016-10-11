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Николай Писарев: С будущим определюсь после разговора с президентом РФС

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после матча с Финляндией в отборочном турнире ЧЕ-2017 (1:1) сказал, что пока не определился со своим будущим.

- Ваш контракт главного тренера молодежной сборной заканчивается. Вы и дальше будете совмещать должности спортивного директора РФС и наставника молодежки?
- Надеюсь, в ближайшее время обсужу свое будущее с президентом федерации, и тогда что-то будет понятно. 

- Но вы хотите продолжать работать с молодежкой?
- Все зависит от разговора с президентом РФС.


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