Николай Писарев: С будущим определюсь после разговора с президентом РФС

Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев после матча с Финляндией в отборочном турнире ЧЕ-2017 (1:1) сказал, что пока не определился со своим будущим.

- Ваш контракт главного тренера молодежной сборной заканчивается. Вы и дальше будете совмещать должности спортивного директора РФС и наставника молодежки?

- Надеюсь, в ближайшее время обсужу свое будущее с президентом федерации, и тогда что-то будет понятно.

- Но вы хотите продолжать работать с молодежкой?

- Все зависит от разговора с президентом РФС.



