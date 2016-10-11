«Северсталь» обыграла рижское «Динамо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и
рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу
«Северстали».
В составе победителей отличились Игорь Магогин, Максим
Трунев, Юрий Трубачев и Дмитрий Кагарлицкий. У рижан шайбы забрасывали Джастин
Шагг, который сделал дубль, и Колтон Гиллис.
«Северсталь» набрала 24 очка и вышла на девятое место
на Западе. У «Динамо» 11 очков и последнее место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Динамо Р - 4:3 (3:1, 0:2, 1:0)
Голы:
Магогин (Монс, Авцин), 1:01 (1:0). Трунёв (Евсеенков, Вовченко), 4:34 (2:0). Шагг (Пуяц, Мейя), 10:12 (2:1). Трубачёв (Стасенко, Трунёв), 19:48 (3:1). Шагг (Мейя), 29:16 (3:2). Гиллис (Мейя, Фрайбергс), 39:31 (3:3). Кагарлицкий (Полак), 47:36 (4:3).
Место и дата
11 октября 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция