Blizzard анонсировала Хеллоуин-обновление для Overwatch

Компания Blizzard Entertainment выпустила сезонное обновление для Overwatch — «Ужасы на Хеллоуин».



В эти дни все стандартные контейнеры будут заменены на светящиеся тыквы, в которых будут 100 новых декоративных предметов. Как и раньше, в каждом контейнере, который игрок получит во время этого события, гарантированно будет хотя бы один из хеллоуиновских предметов: символы, граффити, победные позы, эмоции, анимация, облики. Содержимое каждого контейнера определяется случайным образом. Но в ходе «Ужасов на Хеллоуин» эти сезонные предметы можно приобрести и в игре, за внутриигровую валюту. Все открытые предметы Хеллоуина сохранятся.





«Во время «Ужасов на Хеллоуин» вы также сможете принять участие в первой PvE-потасовке в Overwatch, которая называется «Месть Крысенштейна». Игрокам предстоит выбрать одного из четырех героев: алхимика (Ану), лучника (Хандзо), стрелка (Маккри) или солдата (Солдат 76). Вместе они будут защищать ворота замка от атак армии доктора Крысенштейна. Игрокам потребуется действовать слаженно и использовать различные тактические приемы, чтобы выдержать натиск ужасающего чудовища и волн зомников», — говорится в анонсе обновления.



Обновление «Ужасы на Хеллоуин» в Overwatch уже доступны на платформах PC, PlayStation 4 и Xbox One.



Overwatch — многопользовательский шутер от первого лица, разрабатываемый компанией Blizzard Entertainment.



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