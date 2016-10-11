Дубль Калинина не спас «Спартак» от поражения в матче с «Авангардом»
Хоккеисты московского «Спартака» уступили «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
В составе столичной команды дубль оформил Дмитрий Калинин. Для команды из Омска заброшенные шайбы на счету Егора Мартынова, Дерека Роя и Максима Пестушко.
В следующей игре московский «Спартак» 13 октября встретится с «Металлургом» Нк, «Авангард» в тот же день встретится с «Торпедо».
КХЛ
Регулярный чемпионат
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически