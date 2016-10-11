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«Сибирь» на выезде обыграла «Торпедо»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сибири».

В составе сибиряков отличились Дамир Жафяров, Константин Окулов и Йоонас Кемппайнен. Торпедовцы ответили голом Кирилла Рассказова.

«Сибирь» набрала 30 очков и вышла на четвертое место на Востоке. У «Торпедо» 39 очков и третье место.

КХЛ. Регулярный чемпионат 

Матч

Торпедо - Сибирь - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы:

Рассказов (Жердев, Потапов), 20:42 (1:0). Жафяров (Артюхин, Кемппайнен), 23:48 (1:1). Окулов (Шумаков, Неколенко), 52:37 (1:2). Кемппайнен 59:55 (1:3).

Место и дата

11 октября 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция

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