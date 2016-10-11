«Сибирь» на выезде обыграла «Торпедо»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Сибирью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Сибири».
В составе сибиряков отличились Дамир Жафяров, Константин Окулов и Йоонас
Кемппайнен. Торпедовцы ответили голом Кирилла Рассказова.
«Сибирь» набрала 30 очков и вышла на четвертое место на Востоке. У «Торпедо»
39 очков и третье место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Торпедо - Сибирь - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы:
Рассказов (Жердев, Потапов), 20:42 (1:0). Жафяров (Артюхин, Кемппайнен), 23:48 (1:1). Окулов (Шумаков, Неколенко), 52:37 (1:2). Кемппайнен 59:55 (1:3).
Место и дата
11 октября 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция
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